Warum soll die Innenstadt bevorzugt werden?

„BfB diskutiert über Leerstände“, BA vom 26. Januar

In schöner Regelmäßigkeit wird von der BfB ein Nahversorger für die Innenstadt gefordert. Mir kommen jedes Mal die gleichen Fragen in den Sinn: 1. An wen richten sich diese Forderungen? 2. Wie wird der Innenstadtbereich definiert? 3. Wie viele Menschen wohnen in diesem Bereich? 4. Wie viele davon sind nicht mehr so mobil, dass sie einen der Märkte in der Weststadt erreichen können? 5. Warum sollen die Bewohner dieses Bereiches gegenüber anderen privilegiert werden?

Richten sich diese Forderungen an die Stadtverwaltung/ -politik, dann gehen sie ins Leere. Oder soll die Stadt auch noch Lebensmittelgeschäfte betreiben? Gehen die Forderungen an potenzielle private Betreiber, dann wird dies ebenfalls keinen Erfolg haben. Oder soll die Stadt den Nahversorger subventionieren?

Kundenpotenzial reicht nicht aus

Das Kundenpotenzial des Innenstadtbereiches reicht mit Sicherheit nicht aus, um einen Markt wirtschaftlich betreiben zu können. Wir haben ausgehend vom Marktplatz in zirka 500 Metern Entfernung einen Discounter. In zirka 600 Metern Entfernung befindet sich der größte Lebensmittelmarkt in Bensheim, daneben noch ein bekannter und gut frequentierter Discounter.

Das sind Entfernungen, die von Menschen, die ihrer Mobilität nicht eingeschränkt sind, problemlos zurückgelegt werden können. Wer denkt dabei aber zum Beispiel an die Bewohner des Leimenberges. Wer im hinteren Bereich der Konrad-Adenauer-Straße wohnt, hat bis in die Innenstadt etwa 1,3 Kilometer zurückzulegen.

Am Hemsberg ist es zumutbar

Auch wer im südlichen Teil des Hemsbergviertels wohnt, hat es bis zu dem Supermarkt am AOK-Kreisel zirka 600 m weit. Das wird alles als zumutbar angesehen, nur die Bewohner der Innenstadt sollten nach diesen Wunschvorstellungen einen Supermarkt vor der Haustür haben.

Natürlich bin ich nicht gegen einen Lebensmittelmarkt in der Innenstadt, wenn sich ein Unternehmen fände, das diesen auf eigene Rechnung betreiben würde. Damit ich nicht falsch verstanden werde: Ich plädiere nicht für den Neubau von Supermärkten in den genannten Wohngebieten. Die Entfernungen dienen nur dem Vergleich.

Ein Markt, der nur den Zweck hat, den Bewohnern oder gelegentlichen Besuchern der Innenstadt am Samstag noch den beim Großeinkauf in einem Markt in der Weststadt vergessenen Brühwürfel einzukaufen, wird und kann sich nicht rentieren. Es sei denn, die Kunden wären bereit, exorbitant hohe Preise zu zahlen. Das ist illusorisch.

Menschen die etwas weiter vom Zentrum entfernt wohnen und zum Einkaufen in ihr Auto steigen, werden sicher nicht in die Innenstadt fahren, sondern dorthin, wo sie freie und kostenlose Parkplätze vorfinden und ebenerdigen Zugang zu den Geschäften haben und zudem noch ein vielfältigeres Angebot vorfinden.

Für mich sind diese wiederkehrenden Forderungen auf einen Nahversorger in der Innenstadt kommunalpolitischer Populismus, der den Bürgern der Stadt vorgaukelt, dies wäre machbar, es müsse nur gewollt werden, von wem auch immer.

Zum Schluss möchte ich noch einen Aspekt anfügen. Wenn sich tatsächlich Möglichkeiten fänden, dass sich ein Lebensmittelmarkt im unmittelbaren Innenstadtbereich ansiedeln würde, dann hätte dieser sicher ein umfassendes Sortiment, so auch eine Frischfleischabteilung sowie eine gut sortierte Käseabteilung. Was dies für die noch vorhanden Fachgeschäfte in der Innenstadt bedeuten könnte, kann sich jeder ausmalen.

Heinz Hebling

Bensheim

