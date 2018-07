Anzeige

Die Fußballspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan hatten sich vor der türkischen Präsidentenwahl mit Herrn Erdogan getroffen, um ihm publikumswirksam ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu überreichen. Das wurde in allen deutschen Medien als unglücklicher Fehler bezeichnet und eine Entschuldigung erwartet.

Warum? Die Herren Özil und Gündogan sind erwachsene Menschen und wussten genau, was sie taten, nämlich Werbung machen für ihren Präsidenten Erdogan bei Türken sowohl in Deutschland als auch in der Türkei. Entschuldigen brauchen die beiden sich dafür wirklich nicht, denn Deutschland ist ein freies Land und jeder darf seine politischen Ansichten vertreten, auch Fußballspieler. Die beiden lieben halt die Türkei mehr als Deutschland, das dürfen sie auch.

WM-Nominierung war falsch

Nur hätte dies sofortige Konsequenzen haben müssen. Herr Löw hätte die beiden Spieler nicht mit der Nationalelf zur WM nach Russland mitnehmen sollen. Das Gezerre hat nicht nur an den Nerven der beiden Deutsch-Türken gezehrt, sondern auch an den restlichen Spielern der deutschen Nationalelf. Das Ergebnis kennen wir.