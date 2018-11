Was droht noch an Bauvorhaben an der Kalkgasse?

Im Juni haben wir uns kritisch zu dem klobigen und nicht in die Umgebung passenden Bauvorhaben neben dem Hospiz geäußert. Wir haben den Gremien der Stadt vorgeworfen, eine Planungssperre versäumt zu haben, um durch einen Bebauungsplan ordnend einzugreifen und weiteres planloses Bauen zu verhindern.

Nunmehr droht weiterer baulicher Wildwuchs unmittelbar neben dem Hospiz. Die Baustelle wird gerade eingerichtet. Mangels Bebauungsplans muss sich der neue Bauherr nur an dem zu groß geratenen benachbarten Neubau orientieren – und das alles ohne ordnungsgemäße Straßenanbindung.

Bloß keine öffentliche Diskussion

Über kurz oder lang wird die Stadt anstelle der eigentlich nur der Weinbergsbewirtschaftung dienenden Wegeführung eine städtische Straße bauen müssen. Sie wird hohe Anliegerkosten nach sich ziehen.

Bloß keine weitere öffentliche Diskussion mehr zur laufenden und künftigen Bebauung in der Kalkgasse, so scheint das Motto bei den städtischen Gremien und beim Kreis zu lauten. Stattdessen wird gestreut, es habe aufgrund einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Darmstadt eine Baugenehmigung erteilt werden müssen. Das ist falsch. Es gab an der Kalkgasse einen verwaltungsgerichtlichen Ortstermin mit Erörterung, aber keine verbindliche Gerichtsentscheidung.

Was hier fehlt, ist eine städtische Bauplanung. Die gewählten städtischen Gremien werden ihrer Verantwortung nach wie vor nicht gerecht.

Dietrich Kassmann

Dieter Emrich

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.11.2018