Anzeige

25 Kilo Dreck jede Woche, BA vom 17. Februar:

Aus Sicht eines Rassetaubenzüchters und Tierfreundes, ist das, was in Lautertal betrieben wird, nicht normal. Man füttert verwilderte Tauben, die man meint, dadurch reduzieren zu können. Ich hatte meine Erfahrungen und Meinungen gegen ein Taubenhaus in Bensheim mehrfach vorgebracht und auch belegt. Die Stadt Bensheim hat viel von diesem verstanden und auch umgesetzt. Hier wurde ein solches Vorhaben nicht realisiert.

Man muss wissen, dass sich Tauben im Umkreis von zehn bis 15 Kilometern aufhalten. Dies wurde früher als „Feldern“ bezeichnet: Die Taube sucht sich ihre Nahrung auf dem Boden im Freien und nicht im Schlag.