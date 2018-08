Anzeige

„BfB-Infostand Stadtnatur und lebendige Gärten“, BA vom 9. August

Wenn es nicht so schrecklich wäre, was die BfB, allen voran Fraktionsvorsitzender Franz Apfel, mit uns Bürgern treibt, wäre es zum Totlachen. Im Westen der Stadt will die Wählergemeinschaft BfB Ackerfläche zunichtemachen und mit einem Gewerbegebiet zubetonieren.