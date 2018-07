Anzeige

Seit Jahren bemühe ich mich, Aufmerksamkeit für unsere Insekten zu wecken, schreibe Leserbriefe, wende mich an Forstverwaltung, Naturschutzorganisationen und Umweltbeauftragte, um das verfrühte Abmähen von Wegesrändern zu verhindern. Ich bilde mir nicht ein, etwas bewegt zu haben. Aber in letzter Zeit ist in den Medien ein Wandel im Verhältnis zur Natur zu bemerken, weil das Insektensterben große Ausmaße angenommen hat.

Erst Ende Oktober mähen

Wenn man in Auerbach über die Ernst-Ludwig-Promenade Richtung Melibokus fährt oder auf den umliegenden Waldwegen spazieren geht, stellt man fest, dass in diesem Jahr die Randstreifen bisher nicht oder nicht völlig abgemäht wurden. Es stehen dort also noch Stauden, Kräuter, Brennnesseln und Schmetterlingspflanzen wie der Wasserdost, Hauptnahrung der Schmetterlinge im Spätsommer und Herbst.