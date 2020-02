„Eine Glaubenswelt aus „Fake-Facts“ gebastelt“, BA-Leserforum vom Samstag, 22. Februar

Es ist richtig, dass viele Menschen – nicht zuletzt angeregt durch zahlreiche Berichte zu unserer Geschichte in den Medien – sich mit der jüngsten deutschen Vergangenheit beschäftigen. Doch ihre Zahlen und Zitate, so behauptet der Leserbriefschreiber, stammen aus dubiosen Quellen. Das führe dazu, dass sie sich eine Glaubenswelt aus verfälschten Tatsachen basteln. Daher empfiehlt er in seiner kritischen Stellungnahme zu dem Leserbrief „Bombennacht Dresden“ für die Wahrheitsfindung das Internet und die Ergebnisse der Historikerkommission.

Wenn es nur so einfach wäre! Der deutschen Geschichtsschreibung wurden nach dem Krieg enge Grenzen auferlegt.

Im Überleitungsvertrag von 1954, Artikel 7, ist verbindlich festgelegt, dass „deutsche Gerichte und Behörden ... alle Urteile und Entscheidungen“ aus den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen „in jeder Hinsicht als rechtskräftig und rechtswirksam ... zu behandeln haben.“ Damit wurden die besiegten Deutschen verpflichtet, die subjektive Sicht der Siegermächte auf die Geschichte zu übernehmen; denn den Alliierten war nicht daran gelegen, dass ihre notorische Missachtung des kriegsrechtlich grundlegenden Gebots (Hager Landkriegsordnung von 1907) der Unterscheidung von Kombattanten und Nichtkombattanten als Kriegsverbrechen in die Akten einging. Zu den Behörden, die dieses Geschichtsbild zu akzeptieren haben, gehören die Kultusministerien der Länder, denen die Aufsicht über die Geschichtsbücher an den Schulen obliegt.

In dem Zwei-plus-vier-Vertrag von 1990 bestanden die Siegermächte darauf, dass die Befolgung von Artikel 7 des Vertrags von 1954 von deutscher Seite schriftlich zugesichert wurde. Welch eine Gängelung der Geschichtsforschung.

Vor diesem Hintergrund ist zu fragen, wie frei von „Fake-Facts“ die in dem Leserbrief empfohlenen Angaben aus dem Internet und die „Wahrheiten“ der Historiker-Kommission sein können.

Die Verpflichtung Deutschlands, noch heute die Geschichtsinterpretation und die Schuldsprüche der Siegermächte anzuerkennen und die Steuerungsmacht der politischen Korrektheit, die jeden Widerspruch zum offiziellen Geschichtsbild entweder unterdrückt oder als Revisionismus verdammt, lassen nur die Hoffnung, dass möglichst viele sich auf die Suche nach Zahlen und Fakten machen. Der Leserbrief „Bombennacht Dresden“ zeichnet sich durch Sachlichkeit und erfreulich viele Zahlen und Fakten mit präzisen Quellenangaben aus. Eine Glaubenswelt aus „Fake-Facts“ sieht anders aus.

Dieter Stephan

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.02.2020