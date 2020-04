Wie der Kirchberg ohne sein Kirchberghäuschen

Als ehemalige langjährige Kollegin der Kirchbergschule bin ich sehr betroffen von dem Vorhaben der Grundschulschließung im Rahmen des neuen Schulentwicklungsplanes des Kreises Bergstraße als Schulträger. Eine Kirchbergschule ohne Grundschule ist für mich wie der Kirchberg ohne das Kirchberghäuschen.

Seit mehreren Jahren bemühen sich die Kollegen und Kolleginnen der Grundschule und der Schule mit dem Förderanspruch Lernen um eine enge Zusammenarbeit und es entstand bereits bis zu meinem Ausscheiden aus der Kirchbergschule 2018 ein erfolgreiches pädagogisches Konzept. Wegweisend dafür war ein gemeinsamer pädagogischer Tag beider Schulformen zum Thema „Entwicklung eines inklusiven Schulkonzeptes“.

Darauf basierend wurde zielstrebig schrittweise nach pädagogischen Schnittstellen gesucht, um Schüler u er Grundschule und der Förderschule gemeinsam an Bildungsinhalten teilhaben zu lassen. Ich erinnere mich noch an gelungene Projekte in der Projektwoche, an schulformübergreifende Projektangebote im Rahmen der Nachmittagsbetreuung sowie Sport- und Kunst- und Musikunterricht.

Auch auf dem Weg zur Umweltschule wurden bisher gemeinsame Projekte geplant und durchgeführt. So ist die Kirchbergschule nicht einfach nur als eine Schule zu verstehen, an dem sich administrativ zwei Schulformen unter einem Dach befinden, sondern sie ist darüber hinaus ein Ort, der es Schülern mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen ermöglicht, miteinander und voneinander zu lernen und sich wertschätzend zu begegnen.

Die vielfältigen Anstrengungen des gesamten Kollegiums und der Schulleitung mit Unterstützung des Fördervereins und der Eltern, diesem Anspruch nachhaltig gerecht zu werden, verdienen es, im Rahmen des neuen Schulentwicklungsplanes berücksichtigt zu werden. Ich hoffe und wünsche, dass an der Kirchbergschule die Grundschule erhalten bleibt und damit das gelungene pädagogische Konzept die Chance hat, sich weiter zu entwickeln.

Waltraud Dorn

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.04.2020