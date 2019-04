Wie ein Tanzbär am Nasenring durch die Manege geführt

„Bahn-Planung kommt in Fahrt“, BA vom 20. April 2019

Die Katze ist noch nicht aus dem Sack, aber die Deutsche Bahn (DB) erlaubt nun erstmals einen tiefen Blick hinein.

Es fällt auf, dass es der DB völlig egal ist, dass es im Kreis Bergstraße einen Konsens zur Neubautrasse gibt. Lediglich in zwei der drei Varianten verläuft die Strecke ein paar hundert Meter entlang der A 6 vom Viernheimer Dreieck Richtung Sandhofen genau so, wie man sich das im Kreis vorstellt.

Von all dem, was in den vergangenen Jahren aus der Region in den so genannten Beteiligungsforen eingebracht wurde, findet sich nichts in den Varianten wieder. Mir kommt es vor, als seien der Kreis, die Städte, Gemeinten und Verbände zusammen mit dem Land wie ein Tanzbär am Nasenring durch eine Manege geführt worden. Für seinen guten Willen hat man ihm den Honigtopf gezeigt, nur gezeigt. Nachdem nun lange genug Beteiligung gespielt wurde, soll der Bär wieder zurück in seinen Käfig und sich gefälligst ruhig verhalten.

Vielfältige Auswirkungen

Wenn es so kommt, wie es jetzt von der DB skizziert wird, sind die Auswirkungen auf die Region vielfältig und gravierend.

Nur ein Beispiel: Lärm. Ein Teil von Langwaden wird nach Berechnungen der DB nicht ausreichend durch aktive Lärmschutzmaßnahmen geschützt werden können. Die DB geht schon jetzt davon aus, dass sie beispielsweise Lärmschutzfenster für Wohnungen finanzieren muss. Nachlesen kann man dies auf der offiziellen Seite zu den Beteiligungsforen: www.rhein-main-rhein-neckar.de/beteiligungsforum.html

Bislang war dies für Lorsch kein großes Thema. Nun, da die Strecke an der Ostseite der A 67 geführt werden kann, mutmaße ich dort ähnliche Verhältnisse.

Ich meine, es wird höchste Eisenbahn, dass sich die Region vom Nasenring löst und nicht mehr „bitte, bitte“ klatscht, sondern eindeutig sagt: „Wir wollen!“ Denn der Bär ist immer stärker als ihm der Dompteur weiß macht.

Robert Loreth

Langwaden

Info: Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserbriefe

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.04.2019