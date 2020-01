Wie kann man so geschichtsvergessen sein?

Am 27. Januar wurde der Befreiung des KZ Auschwitz durch russische Truppen gedacht.

Am selben Tag lese ich in unserer Zeitung „USA starten Großmanöver“.Die Nato will mit 37000 Soldaten und dem zugehörigen Gerät an der Westgrenze Russlands – der Ostgrenze der Nato – ein Großmanöver starten, um die Schlagkraft und Einsatzfähigkeit der Nato Truppen zu testen.

Es ist ein Wahnsinn

Unabhängig davon, dass es ein Wahnsinn ist, dafür 20 000 US Soldaten mit entsprechendem Gerät nach Europa zu karren und über die europäischen Stützpunkte weiter in den Osten zu bringen (Klimaschutz?), nehmen auch Bundeswehr-Truppen im Rahmen der Nato teil.

Herr Ragge lässt dazu die Verteidigungsministerin so zu Wort kommen: Die Bundeswehr unterstütze die Übung, „um einen sichtbaren Beitrag im Bündnis zu leisten“.

Wie geschichtsvergessen sind unsere Verteidigungsministerin, unsere Regierung und das ganze Volk, wenn 79 Jahre nach dem Einmarsch der Wehrmacht wieder deutsche Truppen an der russischen Grenze „üben“?

Zug um Zug eingekreist

Und was ist der Grund? Auch da weiß Herr Ragge, dass die Nato damit die Konsequenz aus dem russischen Überfall auf die Krim zieht. Bisher nannte man das immer Annexion.

Was ist aus dem geplanten friedlichen Miteinander der 1990 er Jahre geworden?

Westliche Vertreter sagen, dass Rusland aggressiver geworden sei. Sie wollen aber nicht sehen, dass die Nato durch die Osterweiterung Russland Zug um Zug eingekreist hat. Es fehlen nur noch Georgien und die Ukraine.

Eines sollte uns allen klar sein: Ein nächster Krieg wird nicht auf dem Territorium der USA ausgetragen, sondern in Europa.

Hans Meder

Einhausen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.01.2020