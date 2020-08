Wiese am Altenmünster ist wie das Hotel Ritz

Naturbelassene Anlage am Altenmünster oder kurz gemähte Rasenflächen? Ich finde, man sollte die Wiese am Altenmünster so belassen, wie sie gerade ist.

Für die ehedem geplagte Insektenwelt ist sie wie ein Hotel Ritz mit allen Leckereien im Angebot.

Wenn sich der eine oder andere daran stört – was solls? Dann ist es halt so. Man sollte den Ball hier flach halten und daran denken, dass die kleinen Viecher unser Leben und insbesondere das unserer Kinder und Enkel aufrechterhalten.

Peter Auer

Lorsch

