Bürgerversammlung zum Thema Windkraft, BA vom 27. November

Einige Fakten zu Windrädern im Lautertal - wollen wir das? Drei Windräder mit jeweils 203 Meter Höhe (zum Vergleich: der Kölner Dom hat 156, der Fernsehturm in Mannheim 212 Meter Höhe). Die Rotoren haben einen Durchmesser von 117 Metern (ein Fußballfeld hat eine Länge von maximal 107 Metern).

Der Abstand der Windräder beträgt nach Knoden 650 Meter, zum Hofgut Hohenstein 610 Meter, zum alten Forsthaus am Hohenstein 570 Meter. Ab den 1. Januar 2014 sind in Deutschland zu Wohngebieten mindestens 1000 Meter Abstand einzuhalten. Ein Antrag für ein Windrad mit weniger Abstand ist ab dem 1. Januar nicht mehr genehmigungsfähig. In England müssen sogar 3000 Meter eingehalten werden.