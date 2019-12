„Wir brauchen kein weiteres Bauwerk“

Monatelang ist der Marktplatz bei den Stadtverordneten das Thema. Deren Interessen gehen bezüglich zur Frage „Bebauung oder nicht“ wieder mal auseinander.

Die schöne Sicht auf die Kirche wird nach dem zunächst präferierten „Schorschblick“ wieder infrage gestellt. Die bereits verursachten Kosten sollen wohl weiter in die Höhe getrieben werden.

Warum haben die Volksvertreter vor ihrer Entscheidung nicht auf ihre Wähler gehört und dem Abriss zugestimmt? Wir brauchen auf dem Marktplatz kein weiteres Bauwerk. Ringsum sind ausreichend Möglichkeiten, den Marktplatz zu beleben. Auch gibt es genügend Restaurants und Cafés in der Fußgängerzone.

In diesem Bereich gibt es Gaststätten und Cafés, deren Betreiber alle in Bensheim ihre Steuern zahlen und die Mitarbeiter beschäftigen, die in Bensheim oder der Region wohnen.

Fritz Dorsheimer

Bensheim

