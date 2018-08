Anzeige

Besonders erstaunlich ist in diesem Zusammenhang das Verhalten der Grünen Liste Bensheim. Über viele Jahre haben die „Grünen“ alles dafür getan, das Atomkraftwerk in Biblis abzustellen. Jetzt, wo es abgebaut wird, stimmt die GLB einem Flächenänderungs- und Bebauungsplan zu, der den Weg frei macht, Bauschutt dieses aus ihrer Sicht so gefährlichen Atomkraftwerkes klein zu schreddern, in nächster Nähe zu den hier wohnenden Menschen, zur Karl-Kübel-Schule mit ihren Schülern und Lehrern und zu den hier ansässigen Betrieben, ihren Beschäftigten und Kunden. Das verstehe wer will.

Die Verantwortung schiebt man ab und hofft vielleicht insgeheim, dass das Fehlheimer Baustoff- und Transportunternehmen nicht in eine solche Bauschutt-Recycling-Anlage investiert, dass das Regierungspräsidium in Darmstadt einen eventuellen Antrag dieser Firma auf eine Betriebsgenehmigung nicht genehmigt oder dass RWE freigemessenen Bauschutt nicht zur Aufarbeitung abgibt.

Udo Bergmann

Bensheim

