Wo bleibt der Blick für die Realität?

Manchmal ist man geneigt zu fragen, ob denn Personen, die Verantwortung tragen, überhaupt noch in der Lage sind, ihr Handeln tatsächlich selbstkritisch zu hinterfragen. Wie kann man einer Abstimmung, wie sie kürzlich offensichtlich die Vereine der 1. Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) getroffen haben, etwas Positives abgewinnen. In wenigen Jahren sollen Spiele in der Beletage der Damen nur noch in Sportstätten stattfinden, die Tribünen auf beiden Längsseiten des Spielfeldes aufweisen.

Um die Professionalisierung weiter voranzutreiben, dürften zudem die Spielfelder nur noch Linien der Sportart Handball aufweisen. Wer kann das außer den Vereinen in Leverkusen, Dortmund, Berlin oder im Umfeld von Stuttgart überhaupt bieten? Ob der Geschäftsführer der HBF, Christoph Wendt, sich schon einmal in Bensheim bei den Flames oder in Ketsch bei den Kurpfalzbären ein Erstligaspiel angeschaut hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich gehe davon aus, dass man ihn in Bensheim durchaus wohlwollend begrüßt hätte. Und wenn, auch er wäre, so hoffe ich, durchaus begeistert gewesen.

„Die Professionalierung muss auf der sportlichen Ebene gleichermaßen erfolgen wie auf der wirtschaftlichen“, so eine seiner Aussagen nach dem Abstimmungsergebnis. Da reichen wohl fast 1300 Zuschauer im Schnitt in Bensheim nicht aus. Eine „Weststadthölle“ wird es ab der Saison 2023/ 24 wahrscheinlich nicht mehr geben, oder die Stadt und die Flames müssen überirdische Ansprüche erfüllen. Das Ergebnis dieses Treffen der Vereine ist ein Schlag in das Gesicht all der Vereine, die über Jahre hinweg hervorragende Arbeit leisten, bei den Bundesligateams im Speziellen, im Nachwuchsbereich im Besonderen.

Kim Naidzinavicius, Antje Lauenroth, Julia Maidhof, Jennifer Rode, Melanie Zapf oder Julia Behnke, aktuell im Kader der Nationalmannschaft, wurden alle in Bensheim oder Ketsch ausgebildet. Will man künftig diese Vereine mit ihren Fans nicht mehr im Portfolio der HBF willkommen heißen? Dann hat man mit diesem Ergebnis durchaus sein Ziel erreicht. Mit Weitblick und vor allem Realitätssinn hat das aber nur wenig zu tun.

Jürgen Pfliegensdörfer

Alsbach

