Wo bleibt die Gewissensfreiheit der Politiker?

Jeder Bürger sollte sich angesprochen fühlen. Die Realitäten, zum Beispiel der Mitgliedschaft in Parteien, zeigen ein widersprüchliches Bild. Es wird offen bemerkt, dass Koalitionsverträge einzuhalten und auch Fraktionszwänge nicht auszuschließen seien. Dazu ist festzustellen, dass die „Spitzenvertreter“ von Parteien derartige Verträge nach dem Motto aushandeln: Gibst Du mir, gebe ich Dir.

Unangenehme Erinnerung

Die genannten „Zwänge“ haben die sonstigen Parlamentarier dann zu billigen. Wo bleibt dabei die Gewissensfreiheit, die ja in irgendwelchen Parlaments-Gesetzen verankert ist? Mit diesen Methoden kann man keine Werbung für Parteien-Mitgliedschaften machen, jedenfalls nach meiner Beurteilung. Unangenehm erinnert fühle ich mich an die Tätigkeiten des Zentralkomitees der DDR. Ist es heute (Berlin) anders? Die Parlamente könnten doch um 70 Prozent der Mitglieder eingedampft werden.

Ein „klassisches“ Beispiel ist die Abstimmung zum Abriss des Hauses am Markt. Hintenherum hört man, dass einige wenige Koalitionäre doch anderer Meinung sind, als die „Führung“ es vorgegeben hatte. Macht es bei diesen Umständen Freude, aktiv bei der Politik mitzumachen?

Wie kann es sein, dass das „Haus am Markt“ beim Denkmalschutz offensichtlich keinen Wert hat, das dürftige Gebäude auf dem jetzigen Gelände der Sparkasse aber unbedingt erhalten werden muss? In diesem Zusammenhang erscheint der Beschluss auch des Abrisses der bautechnisch bemerkenswerten Villa Klemann (nun Hotelparkplatz an der B 3) doch merkwürdig. Wo ist eigentlich das Kriegerdenkmal vor dem Bahnhof geblieben? Immerhin war es zum Gedenken an unsere Väter und Großväter geschaffen worden, die für idiotische Politik ihr Leben lassen mussten.

Nutzloser Erhalt

Die Bauplanungen der Sparkasse (Erweiterungen) werden durch das vorgenannte „Jahrhundert-Gebäude“ sicher erheblich negativ beeinflusst worden sein. Der zusätzliche, im Grunde nutzlose Erhalt des Gebäudes wird eine Millionensache werden. Dieses Geld würde der Stadt an anderer Stelle guttun, das zur Kritik an der „Ausschüttungspraxis“ der Sparkasse (BA-Bericht). Auch für Straßenbeiträge wären derartige Summen nützlich, um Bürgermissstimmung abzubauen.

Im Kommentar „Brandgefährlich“ (BA 26. April, Umfrage zur politischen Einstellung der Deutschen) ist von der „zunehmenden Infragestellung demokratischer Institutionen“ zu lesen. Müssen wir uns an einen neuen Begriff „Demokratismus“ gewöhnen?

Eberhard Wagner

Bensheim

