„Wollte ältere Mitbürger nicht diffamieren“

Leserforum „Mangelnder Respekt vor älteren Menschen“, BA vom 15. Januar

Meine Rede im Bensheimer Stadtparlament am 13. Dezember zu dem Tagesordnungspunkt „Parkplätze am Weiherhausstadion“ richtete sich aus finanziellen Erwägungen in Gänze gegen den Antrag der FDP, die mit dem Argument breiterer SUV-Fahrzeuge und Verlegung der Skateranlage die Parkplätze verbreitern wollte. Das Verkehrsdezernat bestätigte mir, dass die Parkplätze der geltenden StVO entsprechen.

Notwendige Parkdisziplin

Meine vielleicht lockere Bemerkung zum Parken zielte auf eine notwendige Parkdisziplin hin, die im Sinne aller ist und die der Autor des oben genannten Leserbriefes ja letztlich auch anspricht.

Ich wollte weder ältere Mitbürger noch die Mitglieder der TSV Auerbach diffamieren. Auch habe ich nicht respektlos gegenüber älteren Menschen und TSV-Mitgliedern formuliert, da dies meiner Haltung widerspricht.

Hanns-Christian Wüstner

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.01.2019