Wucherndes Grün in Wilmshausen

Dem Leserbriefschreiber kann ich mich nur anschließen. Auch mir gefällt die Gestaltung der Verkehrsinseln in Bensheim.

Deshalb hatte ich in der letzten Sitzung des Ortsbeirates Wilmshausen auch vorgeschlagen, den Grünstreifen parallel zur Anliegerstraße in Wilmshausen ebenfalls so zu gestalten.

Allerdings wurde ich vom Sprecher der CDU-Fraktion dermaßen abgekanzelt, dass es mir die Sprache verschlagen hat.

So bleibt es in Wilmshausen wohl bei wucherndem Grün – immerhin auch Natur.

Renate Moritz

Ehrenortsbeirätin

Bensheim

