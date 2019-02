Zeit und Preis bei Praxisübergabe entscheidend

Der Presse entnehme ich, dass ein Ärztemangel in Lorsch entstanden sein soll, da ein sich in den Ruhestand verabschiedeter Mediziner es nicht geschafft hat, für seine Praxis eine Nachfolgeregelung zu finden. Dafür soll jetzt die Stadt Lorsch nicht mit Unterstützung bei der Suche, sondern mit einer Finanzspritze beim Kauf/Verkauf dieser Praxis sorgen.

Thema für jeden Selbstständigen

Ärzte gehören einem „freien Beruf“ an und führen wie Rechtsanwälte, Tierärzte und andere grundsätzlich ein Wirtschaftsunternehmen. Am Ende des Berufslebens wird eine Kanzlei oder Praxis an einen Nachfolger verkauft. Bei einem normalen Renteneintritt besteht also ausreichend Zeit, sich darum zu kümmern. Entscheidend für das Gelingen ist neben Zeit aber auch der Preis zum Beispiel der Praxis. Dieses Geschehen rund um den Renteneintritt trifft übrigens auch Handwerksbetrieb, eigentlich alle „Selbstständige“.

Kunden stehen im Regen

Alle diese „Unternehmen“ haben langjährige und treue Kunden, die dann „im Regen“ stehen, falls die Suche nach einem Nachfolger misslingt. All diese Kunden dürfen eigentlich ein Höchstmaß an Einsatz in der Nachfolgeregelung durch den Ausscheidenden erwarten.

Soll ab jetzt bei jeder misslungenen Nachfolgeregelung die Stadt finanziell einsteigen? Vielleicht war die Forderung des angehenden Rentners einfach zu hoch? Gerade bei einer Arztpraxis braucht es auch Zeit. Es bedarf einer Phase des Miteinanders von altem und neuem Praxisinhaber, einfach auch ein Einleben und Gewöhnen. Schließlich geht es um Menschen, die hier in einer schwierigen Lebensphase betreut werden. Was soll da eine Stadt leisten können?

Glückliche Lösung für Patienten?

Ob der Trend zur Übernahme von Praxen durch irgendwelche Investment Lösungen, in denen dann nur angestellte Ärzte arbeiten, für die Patienten eine glückliche Lösung ist, möchte ich vorsichtig in Frage stellen. Für einen verkaufenden Rentner aber bestimmt.

Dr. Jürgen Reiter

Lorsch

