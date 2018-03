Anzeige

„Harte Worte Richtung Moskau“, BA vom 16. März

In dem Artikel wird Russland für den Giftanschlag auf einen ehemaligen russischen Spion in England verantwortlich gemacht – und der „Westen“ bezieht einheitlich Front gegen die Putin-Regierung, obwohl nicht eindeutig erwiesen ist, dass Russland wirklich Urheber der Tat ist. Die „überraschende gemeinsame, harte Erklärung“ von Deutschland, USA, Frankreich und England erinnert in fataler Weise an den Beginn sowohl des ersten als auch des zweiten Irak-Kriegs.