1200 Euro für das Sternenkinderzentrum

Winterkasten.Es konnte nur die Hälfte der Kinder und Jugendlichen der Chöre Rainbow Teens und Rainbow Kids dabei sein, als in einem bunten Familiengottesdienst in der Winterkäster Waldhufenkirche dem Sternenkinderzentrum Odenwald eine Spende von 1200 Euro überreicht wurde. Die Chöre hatten bei zwei Aufführungen des Musicals „Die Lernfabrik“ in Bensheim die Summe als Überschuss erzielt.

Helga und Michael Schmidtke vom Vorstand des Vereins, der Eltern verstorbener Kinder in ihrer Trauer begleitet, nahmen die Spende von Chorleiterin Simone Spielmann und Stephan Lauterbach als des Schöpfers des Musicals entgegen. Pfarrer Sebastian Hesselmann gestaltete um einige Lieder aus dem Musical herum den Gottesdienst unter dem Thema „Trostpflaster“. Solche wurden auch den anwesenden Kindern für ihren Start ins neue Schuljahr überreicht.

Eine weitere Aufführung des Musicals „Die Lernfabrik“ wird es am Sonntag, 15. Dezember, um 16 Uhr im Parktheater geben. red/ Bild: Kirche

