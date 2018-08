Anzeige

Fürth.„Wir heißen euch willkommen, fühlt euch wohl an unserer Schul‘, es wird euch hier gefallen, denn bei uns ist’s mega cool“, sangen die Mädchen und Jungen der Klasse 6/5 mit voller Überzeugung. Ihr Willkommensgruß galt den 137 neuen Fünftklässlern an der Heinrich-Böll-Schule. Die einzige integrierte Gesamtschule im Kreis Bergstraße hatte eine fröhlich-abwechslungsreiche Einschulungsfeier für die ehemaligen Grundschüler organisiert, die sichtlich aufgeregt und neugierig zugleich den Vorführungen zusahen und den Worten der Redner in der rappelvollen Sporthalle lauschten.

Zahl der Anmeldungen steigt

Auch in Zeiten zurückgehender Schülerzahlen an den weiterführenden Schulen in Hessen erfreut sich die Heinrich-Böll-Schule steigender Zahlen. Auf Grund der zahlreichen Anmeldungen bildete die Schulleitung sechs neue fünfte Klassen. „Der gute Ruf unserer Schule, unser einzigartiges pädagogisches System und das Engagement unseres Kollegiums sind die Gründe für die sehr positive Entwicklung unserer Schülerzahlen“, erklärt Schulleiter Alexander Hauptmann vor Beginn der Feierstunde.

In seiner Rede hieß der Schulleiter die neuen Fünftklässler, deren Eltern und Angehörigen herzlich willkommen. Sein Gruß galt auch den Klassenlehrern Kerstin Bauer, Janine Egly, Claudia Fellenberg, Sabine Stein, Christian Eckes, Sven Schork und Sven Spottka. Den erwartungsvoll blickenden Schülern versprach Alexander Hauptmann, dass „ihr schnell eure neue Schule kennenlernen und Bestandteil der Schulfamilie werdet.“ Er versäumte nicht darauf hinzuweisen, dass es Regeln einzuhalten gelte, „damit ein harmonisches Zusammenleben funktioniert.“