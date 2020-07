14-Jährige spurlos verschwunden

Nieder-Liebersbach.Die 14-jährige Lea Quadflieg aus Nieder-Liebersbach wird seit Sonntagabend vermisst. Das Mädchen war zu Besuch bei ihrem Freund im Gorxheimer Tal, wie die Polizei berichtete. Mit dem Bus wollte sie wieder zurück nach Weinheim fahren, um gegen 19.30 Uhr von ihren Eltern abgeholt zu werden. Das Mädchen erschien allerdings nicht wie verabredet am Treffpunkt.

Anrufe und Nachrichten seien nicht beantwortet worden. Das Handy des Mädchens sei ausgeschaltet.

Mysteriöses Telefonat

Mit unterdrückter Telefonnummer habe Lea dann gestern Mittag Kontakt zu ihrem Freund aufgenommen und in dem Gespräch angegeben, dass ihr Handy defekt sei und sie sich in einer größeren, ihr nicht bekannten Stadt, aufhalte. Das Gespräch sei allerdings unvermittelt beendet worden.

Die Polizei hat inzwischen erfolglos alle bekannten Kontaktanschriften im Gorxheimer Tal, in Mannheim sowie in Birkenau überprüft. Die Vermisste ist 1,65 Meter groß und hat eine normale Figur. Sie hat braune schulterlange Haare und trug am Sonntag eine blaue Jeanshose, ein weißes T-Shirt sowie weiße Sneaker. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.07.2020