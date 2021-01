21 Infektionen in einem Seniorenheim

Lindenfels.In einem Pflegeheim in Lindenfels sind am vergangenen Wochenende eine Reihe von Corona-Infektionen festgestellt worden. Nachdem die Stadt bisher immer nur punktuell in den Statistiken des Kreises Bergstraße aufgetaucht ist, meldete die Behörde am vorigen Samstag gleich 16 Fälle aus Lindenfels. Am Sonntag waren es weitere fünf Infektionen.

Alle 21 Patienten gehören zu einer Pflegestation

...