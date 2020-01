Lindenfels.Die Lindenfelser Sternsinger segneten am vergangenen Wochenende rund 140 Haushalte. Die spendeten insgesamt rund 2400 Euro für Friedensprojekte im Libanon.

Am Dreikönigssingen beteiligten sich 13 Kinder und Jugendliche so-wie drei Betreuerinnen. Besucht wurden unter anderem drei Seniorenheime, die Wohnstätte Buchenhof in Kolmbach und Bürgermeister Michael Helbig im Rathaus in Lindenfels. gg

