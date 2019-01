2700 Euro aus Lindenfels

Lindenfels.Die Sternsinger haben am Wochenende in Lindenfels und seinen Stadtteilen insgesamt 2700 Euro zum Ausbau von Therapiezentren in Südamerika gesammelt.

Unter dem Motto „Wir gehören zusammen“ hatten die Sternsinger bereit im Dezember in einem Film die Schicksale von drei Kindern kennengelernt, die mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen leben müssen. In Lima, der Hauptstadt von Peru, werden sie in einem Therapiezentrum gefördert. Ihre Mütter bezahlen mit ihrer Arbeit für das Zentrum, in dem sie beispielsweise Handarbeiten herstellen. gg

