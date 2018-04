Anzeige

Fürth.Auf der B 460 zwischen Fürth und Krumbach ist es am Samstag nach einer Verkehrsnötigung zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger gekommen. Vorausgegangen war ein Streit nach einem Überholmanöver, für den die Beteiligten aus ihren Autos ausgestiegen waren. Dabei fuhr der bislang unbekannte Pkw auf den 37-jährigen Fahrer des anderen Autos auf. Dieser hielt sich an der Motorhaube fest, was schwerere Verletzungen verhinderte. Erst nach einigen Metern konnte er von der Motorhaube absteigen. Er erlitt leichte Schürfwunden. Der andere Fahrer fuhr einfach weg. Zeugen sollten sich bei der Polizei Heppenheim melden. Telefon 06252/7060. ots