40 Kilometer bis zum nächsten Kinderarzt

Die Kassenärztliche Vereinigung lehnt die Neuzulassung einer Kinderärztin in Wald-Michelbach ab. Kein Herz für Kinder, kein Herz für unser Grundgesetz, kein Herz für das Grund- und Menschenrecht der Rechtsgleichheit, kein Herz für Eltern aus dem Odenwald besitzt die Kassenärztliche Vereinigung.

Im Gesundheitswesen werden die Odenwälder benachteiligt und die Menschen an der Bergstraße und im Ried bevorzugt. Das verbietet unser Grundgesetz mit der Rechtsgleichheit, die mit einem Differenzierungsverbot belegt ist. „Niemand darf wegen seiner Heimat und Herkunft bevorzugt oder benachteiligt werden“, steht dort.

Das Raumordnungsgesetz verlangt: „Es sind in den Regionen des Bundesgebietes gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen.“ CDU und SPD im Kreis Bergstraße haben in ihrem Koalitionsvertrag eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung versprochen. Wo setzen sich die gewählten Kandidaten oder der Landrat für eine Kinderärztin in Wald-Michelbach ein?

Alle reden von mehr Demokratie. Wir Bürger im Odenwald spüren immer mehr Demokratiefeindlichkeit.

Der Abstand zwischen Wald-Michelbach zum Kinderarzt in Bensheim beträgt über 40 Kilometer, während die Kinderärzte in Bensheim und Heppenheim nur rund sechs Kilometer voneinander entfernt sind. Die Kassenärztliche Vereinigung muss dringend ihre Vorgaben anpassen.

Hermann Erb

Lindenfels

