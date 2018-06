46 Katzenkinder und 162 Hunde vermittelt

Vorstand von TSI und TOG: (v.l.l) Barbara Vock, Vorsitzende Diana Wolf, Esther Görlich, Norbert Quinten, Nicole Döringer-Kypke, Jutta Brückner und Gisela Bloos. © TSI

Odenwald.587 Mitglieder hat die Tierschutzinitiative Odenwald (TSI) und 111 Mitglieder ihr Schwesterverein, die Tierschutzinitiative ohne Grenzen (TOG). Beide kümmern sich um Tiere, die Hilfe brauchen – die eine in Deutschland mit Schwerpunkt Odenwald, die andere in Griechenland mit dem Partnerverein „APAL Kreta“ und in Ungarn mit dem Partnerverein „Manca Kecben“.

TSI und TOG werden vom selben

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2756 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.06.2018