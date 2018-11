49 Mal ging es 2018 raus auf die Strecke

Lindenfels.Jede Woche ziehen die Wanderfreunde Lindenfels ihre Wanderschuhe an und dann geht es raus. An 49 Terminen waren sie in 2018 unterwegs. In wechselnder Besetzung laufen die Wanderer im Durchschnitt sieben bis zehn Kilometer pro Tour, sagte Roland Löw im Rahmen des Jahresabschlusses Ende November. Er ist es auch, der die meisten Wanderungen organisiert und die Strecke festlegt. Wenn er einmal nicht teilnehmen kann, dann übernimmt in der Regel Klaus Hofmann die Organisation und Führung der Gruppe.

Jüngst hatte sich die Gruppe die Wegstrecke Elmshausen bis nach Zell ausgesucht. Mit dem Bus ging es für die Wanderer bis nach Elmshausen. Danach verlief die Strecke zur Knodener Höhenstraße, zum Schönberger Kreuz und danach zur Einkehr in das Sportlerheim in Zell. Ziemlich genau um 16 Uhr kam die Gruppe an und das geplante Treffen sollte bis gegen 19 Uhr dauern. Später ging es wieder per Bus zurück.

Grüße in die USA

Die Wanderfreunde Lindenfels sind ein munteres, agiles Grüppchen. „Wir sind kein Verein und es gibt uns seit geschätzten gut 40 Jahren“, so Löw. Teilnehmen kann jeder. Seit vielen Jahren treffen sie sich regelmäßig am Mittwoch um 13.15 Uhr in Lindenfels und machen sich auf den Weg. Regelmäßig werden die Touren unter „Veranstaltungen Lindenfels“ per Flyer angekündigt, der über den Touristikservice publiziert wird.

Obwohl das Wanderjahr noch nicht ganz abgeschossen ist, ließen die Wanderfreunde im SKG Vereinsheim in Zell die Saison in gemütlicher Runde ausklingen. Besondere Grüße gingen an diesem Nachmittag an zwei Wanderfreunde, die sich in ihrer zweiten Heimat, den USA, bis zum April eine Auszeit gönnen werden.

Nach dem gemeinsamen Essen galt es noch, zusammen zu singen und dazu begleiteten drei Mundharmonikaspieler sowie Löw auf dem Akkordeon. Ferner hatten einige Wanderfreunde Bilder zusammengetragen, die im Laufe des Nachmittags auf der Leinwand präsentiert wurden. Neben den Bildern, die Robert Hinkelmann zeigte, freuten sich die Wanderer zudem über einen kleinen Filmbeitrag an diesem Tag.

Roland Löw bedankte sich bei der Gruppe für die rege Teilnahme an den Touren und wies darauf hin, dass nach einer kurzen Pause ab Weihnachten bereits am 9. Januar schon gleich die erste Wanderung im neuen Jahr ansteht. Von Lindenfels geht es dann über die Stationen Sauwaad, Winkel, den Gerichtspfad nach Schlierbach und von dort über Eulsbach und Erlenbach nach Fürth.

Gewachsene Gemeinschaft

Für den Abschluss nach den Wanderungen sucht Löw immer wieder neue Lokale, um dort mit den Wanderern einzukehren. Die genießen es sichtlich. Ein besonderer Dank ging diesmal an die Betreiberin des Vereinsheims. Eine Woche nach der ersten Tour 2019, so warb Löw, geht es mit dem Bus nach Gadernheim und von dort aus über Beedenkirchen zum Felsenmeer und nach Reichenbach. Die dritte Tour führt dann ab der Eleonorenklinik nach Billings und am 30. Januar von Lindenfels über Kolmbach und Glattbach nach Schlierbach.

Viele der Wanderer kennen sich schon lange und das Beisammensein nach der Tour schätzen sie sehr. „Ich freue mich, dass wir so zahlreich beisammen sind. Das zeugt davon, dass wir uns in dieser Gemeinschaft wohl fühlen“, freute sich Löw beim Abschluss. Die kulinarischen Genüsse waren dieses Mal kostenlos, denn die Wanderfreunde haben es zum Brauch gemacht, dass man beim Geburtstag eine Spende hinterlässt, die gesammelt und für die Feier am Jahresende genutzt wird, wenn sich viele aus der Gruppe treffen.

Löw dankte ebenso allen Helfern und Gönnern, die sich für die Wanderfreunde engagiert haben. In gemütlicher Runde hatten die Wanderer einen schönen Abschluss in Zell und viele freuten sich bereits auf das kommende Jahr und die neuen Touren. Ein Höhepunkt wird 2019 dann sicher auch die Wanderfahrt vom 23. bis 25. Mai sein, die nach Altenahr führt.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.11.2018