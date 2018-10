50 Jahre „Ye Old Carriage Inn“ in Lindenfels

Lindenfels.Heiße Rhythmen gab es auch zum Jubiläum – und dazu beste Stimmung. Standesgemäß ist im „Ye Old Carriage Inn“, bekannt als „Kutsch“, in Lindenfels gefeiert worden. Vor 50 Jahren hat die Discotheke an der Burgstraße ihre Türen geöffnet. Noch heute ist sie eine Institution in der Region.

Die Musik mag sich über die Zeit geändert haben, die Gäste auch, aber die „Kutsch“ ist als kleine, feine Adresse zum Tanz geblieben. Gefeiert wurde der Geburtstag bis tief in die Nacht, und dabei war auch der eine oder andere Gast, der vor fünf Jahrzehnen schon bei der Eröffnung Platz in den gemütlichen Räumlichkeiten gefunden hatte.

Glückwünsche zum Jubiläum kamen vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Gemeinsam übergaben Geschäftsführerin Christine Friedrich und Volker Löwer (links) vom Hotel- und Gaststättenverband Lindenfels eine Urkunde sowie Blumen an Matthias Arras (Zweiter von links), der die von seinen Großeltern gegründete „Kutsch“ seit 20 Jahren betreibt.

Ebenso gratulierte der Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig. In seiner Studentenzeit hat der heutige Rathauschef selbst als Barkeeper gejobbt. In seinem ersten Bürgermeister-Wahlkampf vor sechs Jahren hatte er an zwei Abenden in der „Kutsch“ diese Zeit noch einmal aufleben lassen. thz/Bild: Zelinger

