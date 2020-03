500 Euro für das Life-Festival

Fürth/Lindenfels.Beachtliche 6000 Adventskalender, 1000 Stück mehr als in den Jahren zuvor, hat der Lions-Club Rimbach-Weschnitztal anlässlich seines zehnjährigen Bestehens im vergangenen Jahr verkauft. Zusammen mit angesammelten Rücklagen kamen so 50 000 Euro zusammen, die als Spendengelder ausgeschüttet werden konnten. Jeder Kalender kostete fünf Euro und war gleichzeitig ein Los. 630 von Unternehmen aus der Region spendierte Preise gab es zu gewinnen.

Am Donnerstagnachmittag war Wilfried Kilian, Clubbeauftragter für Spenden, zur Behindertenhilfe Bergstraße nach Fürth gekommen, um, nachdem bereits 10 000 Euro an unterschiedlichste Einrichtungen in Rimbach und Zotzenbach übergeben wurden, weitere Projekte finanziell zu unterstützen. Freuen konnte sich Lennart Scheuren , der 500 Euro für ein Konzert im Rahmen des Projekts „Life 2020“, ein für den Sommer geplantes Kulturfestival im Burgstädtchen, bekam. Spendenschecks erhielten auch die Behindertenhilfe Bergstraße, die Bücherscheune in Fürth, der Hospizdienst Überwald/Weschnitztal, die SKG Bonsweiher, die Weihermer Leierschwänze und die Schule am Katzenberg in Fürth-Erlenbach mit ihrem Nebenstandort in Rimbach-Mitlechtern. Übergeben wurden diesmal insgesamt 8000 Euro. df

