Reichelsheim.Unbekannte haben an einem Neubau an der Gumpener Straße in Laudenau zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag erheblichen Schaden angerichtet. Wie die Polizei berichtete, wurden mehrere große Fensterelemente an dem Haus massiv zerkratzt und beschädigt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei eine Reparatur der Scheiben nicht möglich. Alle Elemente müssten daher ausgetauscht werden. Die Polizei beziffert den Schaden auf 60 000 Euro. Mehrere Türen und die Hauswand wurden außerdem mit Sprühfarbe verschmiert.

Am Freitagabend wurde von Zeugen in der Nähe des Hauses ein neuerer VW Golf Variant mit dunkler Farbe und ein Mann mit einem großen Wanderrucksack sowie zwei Nordic-Walking- oder Skistöcken bemerkt. pol