900 Liter Apfelsaft von der Streuobstwiese

Rimbach.Sechs Mitglieder des Lions-clubs Rimbach/Weschnitztal haben jüngst einen Tag lang auf der Streuobstwiese eines Clubmitglieds Äpfel geerntet, unterstützt von Familienmitgliedern und Freunden.

Über eine Tonne Äpfel kamen so zusammen, die von Familie Strecker, den Pächtern der Rimbacher Gemeindekelter, zu 900 Litern Apfelsaft verarbeitet und direkt in Boxen abgefüllt wurde.

2018 wurde die Idee geboren und kam so gut an, dass sie nun schon zum festen herbstlichen Programmpunkt des Clubs geworden ist. 180 Boxen mit je fünf Liter Apfelsaft wurden so der Ausgabestelle der Tafel in Rimbach übergeben, die nun hauptsächlich an Familien mit Kindern gespendet werden. Ohne ehrenamtlichen Einsatz wäre der Betrieb der Tafel nicht möglich.

Die Mitglieder des Clubs freuten sich, in regelmäßigen Abständen diese Einrichtung mit Arbeitseinsätzen und Geldspenden unterstützen zu können und so das Engagement der vielen Helfer vor Ort zu würdigen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 03.11.2020