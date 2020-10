Ab Montag ist das Drachenmuseum zu

Lindenfels.Der Vorstand des Deutschen Drachenmuseums teilt mit, dass das Museum in Lindenfels ab Montag, 2. November für den Publikumsverkehr geschlossen wird. Die Schließung sei zunächst bis zum 29. November vorgesehen.

Grund für diese Maßnahme seien die steigenden Corona-Infektionsraten im Kreis Bergstraße und in den umliegenden Bundesländern. Um keine gesundheitliche Gefährdung der ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter und der Besucher zu riskieren, habe sich der Vorstand des Trägervereins zu diesem Schritt entschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung. Er bedauere dies auch deshalb sehr, weil in den vergangenen Wochen und Monaten ein besonders reger Besuch von Familien im Drachenmuseum zu beobachten gewesen sei.

„Da allgemein eine Kontakteinschränkung angemahnt wird und auch die Stadtverwaltung diese praktiziert, hoffe der Verein auf Verständnis für die Maßnahme, die hoffentlich nur auf eine kurze Zeit beschränkt bleiben wird“, heißt es in der Mittelung abschließend. red

