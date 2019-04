Ab morgen Krempelmarkt

Neunkirchen.Im höchstgelegenen Ortsteil der Gemeinde Modautal gibt es ab morgen (Freitag) die ersten „Neunkirchner Antiquitäten-, Kunst- und Krempel-Tage“. Dahinter stehen mehr als 20 Aussteller aus dem Dorf, mithin rund ein Fünftel der Einwohner. Bei Erfolg soll es eine Fortsetzung geben.

Die Initiatoren erwarten sich einen „neuen Beitrag zur Belebung des Landlebens“, wie es in einer Ankündigung heißt. In der Ortsmitte erwarten die Besucher in Innenhöfen, Scheunen und Garagen Flohmarktartikel von A (wie Antiquitäten) bis Z (wie Zwetschgenpresse).

Der Markt wird unabhängig vom Wetter stattfinden und ist morgen in der Zeit von 14 bis 18 Uhr geöffnet sowie am Samstag und Sonntag (13. und 14. April) jeweils zwischen 11 und 17 Uhr.

Stärken können sich die Gäste bei Wurst und Weck, dazu gibt es Getränke. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.04.2019