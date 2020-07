Abiturienten aus den „goldenen 20ern“

Reichelsheim.Unter völlig außergewöhnlichen Bedingungen haben 52 Abiturienten der Reichelsheimer Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) die allgemeine Hochschulreife und damit den höchsten erreichbaren Schulabschluss erworben und ihre feierliche Verabschiedung erlebt. Zunächst standen die schriftlichen Prüfungen an, die genau in jene Märzwochen fielen, in denen aufgrund der Corona-Pandemie deutschlandweit der

...