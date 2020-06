Abschied vom Pfarrvikar

Lindenfels.Nach dreieinhalb Jahren heißt es für die Gläubigen der Pfarrgruppe Fürth-Lindenfels Abschied nehmen: Zum 31. Juli wird der bisherige Pfarrvikar Pater George Arul Jegenathan versetzt und übernimmt das Amt des Pfarradministrators der Pfarrgruppe Burgholzhausen/Ober-Erlenbach im Taunus.

Zu seinem Nachfolger ernannte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf Wolfgang Kaiser, der bisher als Pfarrer in der Wetterauer Diaspora eingesetzt wurde. Kaiser wird das Amt am Samstag, 1. August, übernehmen. Pater George Arul Jegenathan wird im Rahmen eines Gottesdienstes am kommenden Sonntag, 28. Juni, in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Krumbach verabschiedet. mw

