Abschied vom Pfarrvikar

Lindenfels.Einen Tag vor dessen offiziellen Verabschiedung in der Katholischen Kirche Fürth-Krumbach nehmen die Lindenfelser Christen im Anschluss an die Vorabendmesse am Samstag, den 27. Juni, um 17.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Petrus und Paulus von Pater George Arul Jegenathan Abschied.

Über drei Jahre lang hat der aus Indien stammende Priester die Ökumene in der Burgstadt geprägt. Dafür dankt ihm die Lindenfelser evangelische Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig im Namen der evangelischen Kirchengemeinde in der Vorabendmesse. Mit Humor sowie seiner Hilfsbereitschaft habe er die Herzen der Lindenfelser Christen beider Konfessionen gewonnen. red

