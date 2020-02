Abseits der klassischen Pfade des Irish Folk

Winterkasten.In seiner Konzertreihe Folk in de Werdschafd präsentiert der Odenwälder Kleinkunstverein Doguggschde am Samstag, 29. Februar, die Folk- und Acousticpop-Band Mudcat im Gasthaus Raupenstein in Winterkasten. „Das ganz besondere Datum habe ich mir für zwei Musiker aufgespart, die ich schon von Anfang an für unsere Konzertreihe einladen wollte, was aber irgendwie nie geklappt hat. Jetzt kommen sie mit Mudcat“, berichtete Rudi Roth von Doguggschde, der die Folkkonzerte organisiert.

„Miriam Burkardt kenne ich von vielen gemeinsamen Sessions im Café Mitsch – heute Irish Pub Mac Menhir – in Nieder-Liebersbach. Christian Wirth hat schon bei den Folk-im-Elchpark-Konzerten mitgewirkt, die ich vor vielen Jahren für den Jugendtreff Wald-Michelbach organisiert habe.

Ihre damalige Band Stew stand schon auf meinem Wunschzettel, als wir 2003 in Schannenbach mit den Folkkonzerten angefangen haben. Stew hat nie bei uns gespielt und hat sich inzwischen aufgelöst.“ Jetzt kommen die beiden mit ihrer neuen Band Mudcat nach. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr.

Miriam Burkardt und Christian Wirth haben die klassischen Pfade des Irish Folk verlassen und mischen mit Stephan Stumpf am Bass und Armin Tscheuschner an der Percussion moderne keltische Tunes mit Pop und Folksongs. Dabei vereinen sie die Musikrichtungen, die sie seit ihrer Jugend begeistern: Celtic Folk und die amerikanischen und englischen Singer und Songwriter. Sie singen mehrstimmig und begleiten sich mit akustischen Instrumenten. Flexibel wechseln sie Instrumente und Leadgesang und wandern vom Folk in den Pop und in den Jazz. Der Staub alter Lieder wird durch einen anderen Rhythmus weggewischt. Durch eine ungewöhnliche Instrumentierung wirken alte Lieder neu und machen wieder Spaß, ohne dabei an Tiefe zu verlieren.

Es geht um Themen des Alltags: Bier, Liebe und andere Verbrechen. Mudcat kümmern sich um mögliche Lösungen für alle wichtigen Fragen des Lebens: Wie überlebe ich Montage, wie halte ich es ohne Schokolade aus und kann jemand ein Bierchen in Ehren verwehren? Es gibt Klärungsbedarf und Musik dazu.

Im zarten Alter von vier Jahren erhielt Miriam Burkardt den ersten Klavierunterricht und spielt bis heute – allerdings im stillen Kämmerlein – Beethoven, Chopin und Rachmaninov. Gesungen hat sie schon immer, mit 14 kam die Gitarre als Begleitinstrument dazu. Im Jahr 2000 entdeckte Miriam Burkardt ihre Liebe zur irischen Musik und dann auch zur Geige. Mit Mudcat hat sie eine Konstellation gefunden, in der sie ihre Talente entfalten kann:

Grenzen verschwinden

„Wir machen eine facettenreiche Musik, kombinieren keltische Instrumentalstücke mit Popsongs, die wir auf ganz individuelle Weise interpretieren – bluesig, jazzig, funky, rocky, avantgardistisch, klassisch, mit Swing oder ganz traditionell. Es gibt keine Grenzen.“

Christian Wirth – bekannt aus dem Odenwälder Shanty-Chor – ist ebenfalls von Anfang an dabei. Er hat vor 30 Jahren sein Herz an Irland und die keltische Musik verloren. Gestartet mit dem Kontrabass, spielt er heute auch die achtsaitige irische Bouzouki, Gitarren in verschiedenen Stimmungen und die Bodhran, eine irische Rahmentrommel.

Mit Mudcat interpretiert Wirth Songs von Sting, Collin Hay (Men at Work), The Decemberists und vielen weiteren Songwritern. Aufgelockert werden die Konzerte durch amüsante, aber auch nachdenkliche Geschichten.

Stephan Stumpf machte seine ersten musikalischen Gehversuche mit zwölf Jahren an der klassischen kleinen Trommel, von der er dann aufs Schlagzeug wechselte und in diversen Coverbands die Trommeln rührte. Schon damals brummte Stumpf aber lieber die Bassstimme, hatte er schon die Vermutung, dass das Schlagzeug nicht sein letztes Instrument bleiben würde.

Beruflich nach München verschlagen, kam er über einen Kollegen mit einem Fender-Jazzbass in Berührung und war sofort begeistert. Unter Anleitung seines Lehrers und Profimusikers Christian Prüfinger lernte Stumpf außer Harmonie, Kontrapunkt und Taktmaß auch den richtigen Umgang mit dem Instrument. Mit diesem Rüstzeug als Grundlage spielt er seither Folk, Jazz und Blues in mehreren Bands.

Armin Tscheuschner hat in der Grundschule mit Klavierunterricht begonnen, doch irgendwann wieder damit aufgehört. Mit 16 Jahren hat er zum ersten Mal in einer Band am Schlagzeug gesessen und dort Live-Erfahrungen gesammelt. Nach dem Umzug in die Kurpfalz entpuppte er sich als Multiinstrumentalist in verschiedenen Bands. Seit fast 15 Jahren spielt er nun Cajon bei Projektbands und begleitet regelmäßig den Chor Friday upstairs in Edingen. Von 2012 bis 2017 hat Tscheuchner in der Acoustic-Cover-Band Knock on wood zunächst Cajon und Percussion, später auch Schlagzeug gespielt. Seit 2014 sorgt er bei Mudcat an den Percussion-Instrumenten für die rhythmische Begleitung.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.02.2020