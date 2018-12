Adventsfenster im Pfarrheim geöffnet

Lindenfels.Ein besonderes Jubiläum kann in diesem Jahr die Adventsfensteraktion der katholischen Kirche Peter und Paul feiern. Seit 20 Jahren werden die Fenster im Pfarrheim zur Weihnachtszeit zu einem großen Adventskalender. So natürlich auch in diesem Jahr.

Die 24 Fenster zum Hof des Pfarrheims sind verdunkelt. Jeden Abend bis Heiligabend trifft man sich um 17.45 Uhr, um gemeinsam zu singen und sich Geschichten zu erzählen. Dann wird immer ein Bild auf eine Scheibe geklebt, das zuvor von unterschiedlichen Familien gestaltet wurde. Zum Abschluss sind es dann 24 Bilder. Am Samstag hatten Regina Schnellbächer und ihre Enkelin Cheyenna (vorn) ein Kindergebet zu Papier gebracht.

Organisiert wird die Aktion von Renate Schneider Martina Müller. df/Bild: Funck

