Adventskalender ab Samstag zu haben

Lindenfels.Die Adventskalender-Aktion des Lions Clubs Rimbach / Weschnitztal hat sich längst als fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit im Weschnitztal etabliert. Seite vergangenem Jahr ist auch die Stadt Lindenfels offiziell einbezogen. Rund 250 000 Euro an Verkaufserlösen sind nach Angaben des Clubs in den vergangenen zehn Jahren in soziale und gemeinnützige Projekte in Lindenfels, Birkenau, Mörlenbach, Rimbach und Fürth geflossen.

Der Club freut sich, dass auch in den schwierigen Pandemie-Zeiten allen Widrigkeiten zum Trotz ein Kalender entstanden ist. Gerade aufgrund der schwierigen Situation benötigen viele soziale Einrichtungen zusätzliche finanzielle Hilfe, so dass es für den Lions Club nach Rücksprache mit den Sponsoren außer Frage stand, die Aktion zu organisieren. Der Erlös soll dieses Jahr unter anderem in eine Kinder-Weihnachts-Tafel fließen, viele andere Projekte werden weitergeführt.

Über 250 Sponsoren unterstützen das Projekt, viele davon bereits seit dessen Beginn. Die Solidarität im Weschnitztal ist so groß, dass einige Sponsoren zusätzliche Preise spendeten, um ihre „Pandemie-betroffenen“ Kollegen zu ersetzen, die aufgrund der wirtschaftlichen Lage aussetzen müssen. Auch neue Sponsoren konnten gewonnen werden.

Hauptgewinn: 2020 Euro

Die Käufer können sich deshalb auf einen prall gefüllten Kalender freuen, der die Chance auf über 600 Sachpreise im Wert von insgesamt rund 32 000 Euro bietet. Außer dem Hauptpreis – 2020 Euro Weihnachtsgeld – wird es auch dieses Jahr an Nikolaus einige weihnachtliche Sonderpreise geben.

Der Kalender wird in einer Auflage von 5000 Stück erscheinen und zum Preis von fünf Euro pro Stück verkauft. Die aufgedruckte Kalendernummer ist die Losnummer. Alle wichtigen Informationen befinden sich auf der Rückseite des Kalenders.

Start der Aktion ist bei einer Verkaufsaktion am Samstag, 24. Oktober. In der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr kann der Kalender direkt bei Mitgliedern des Clubs vor den Edeka-Märkten in Mörlenbach, Rimbach und Fürth erworben werden. Mit etwas Glück kann man dabei auf Leo, das Maskottchen des Clubs treffen, der schon voriges Jahr dem Hauptgewinner Glück gebracht hat, der seinen Kalender während dieser Aktion erworben hatte. Im Edeka-Markt in Birkenau ist der Kalender direkt an der Kasse erhältlich.

Außerdem kann der Kalender wie jedes Jahr bei den Volksbanken und Sparkassen, den Gemeinden sowie bei vielen Einzelhändlern und Dienstleistern gekauft werden. Der Club weist daraufhin, dass aufgrund der Pandemie voraussichtlich keine Adventsmärkte sind, so dass der Verkauf dort entfallen wird.

Die Gewinnzahlen werden ab dem 1. Dezember hier in der Zeitung und im Internet veröffentlicht. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.10.2020