Adventssingen im Reeresch-Hof

Winterkasten.Die Fans des Männergesangvereins Liederkranz Winterkasten dürfen sich auf einen schönen musikalischen Abschluss der Vorweihnachtszeit freuen: Das Adventssingen des Chors kehrt auf seinen angestammten Termin am vierten Advent zurück, nachdem es im vergangenen Jahr vorverlegt werden musste, weil der Termin auf Heiligabend fiel.

Dieses Mal passt der Zeitpunkt perfekt, um am Tag vor der Bescherung den Stress der Vorweihnachtszeit abzuschütteln und sich mit weihnachtlicher Musik auf die Feiertage einzustimmen. Das Konzert ist am Sonntag, 23. Dezember, ab 19 Uhr. Der Männergesangverein lässt mit diesem Konzert das Jubiläumsprogramm zum 125-jährigen Bestehen ausklingen. Bereits beim Frühjahrskonzert in Kolmbach und beim Herbstkonzert in Reichelsheim hatte der Chor das Publikum begeistert.

Gegenseitige Unterstützung ist Tradition in den beiden von Jürgen Martini geleiteten Männerchören Liederkranz Winterkasten und Eintracht Beerfurth. So werden die Winterkäster Sänger auch diesmal von Sängern aus Beerfurth verstärkt.

Auftritt zu gewinnen

Die Sängerinnen vom Frauenchor Beerfurth sind wieder dabei und werden unter der Leitung von Kerstin Kredel alleine und gemeinsam mit den Männern auftreten.

Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Winterkasten und eine Abordnung des evangelischen Posaunenchors aus Reichenbach sind ebenfalls schon Stammgäste bei dem Konzert.

Dazu gibt es eine Verlosung mit einem Liederkranz-Auftritt, zum Beispiel bei einer Familienfeier, als Hauptgewinn. Das kulinarische Angebot umfasst Glühwein mit und ohne Alkohol, heißen Slibowitz und kalte Getränke. Auch der Grill wird angeworfen. Wer es eher süß mag, kommt an einem Pralinenstand auf seine Kosten.

Das weihnachtliche Open-Air-Konzert im Ferienhof Knöll (Reeresch-Hof) in Winterkasten, Hauptstraße 75 beginnt – wie immer bei freiem Eintritt – um 19 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.12.2018