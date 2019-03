Ärger über die Hängepartie um das MVZ

Lindenfels; Nibelungenstr.81; Eroeffnung MVZ; Bild: Ernst Lotz Ernst Lotz (tz)

Lindenfels. In der Burgstadt Lindenfels wächst die Unzufriedenheit mit der Situation des Medizinischen Versorgungszentrums des Kreiskrankenhauses. Beim Politischen Aschermittwoch der örtlichen CDU und der Lindenfelser Wahlgemeinschaft in Winkel bekannte Kurt Höbel, früherer Stadtverordneter und Erster Stadtrat, er habe den Eindruck, die Kreisspitze verhalte sich in dieser Sache „interessenlos“.

Seit Anfang 2017 ist die medizinische Einrichtung in einer kleinen Praxis in der Nibelungenstraße untergebracht - wobei von Anfang an vorgesehen war, dass dies nur eine Übergangslösung darstellen sollte, bis ein endgültiger Standort gefunden wurde. Getan hat sich jedoch bisher nichts. „Es wäre interessant, zu wissen, was man vorhat“, betonte Höbel. Er habe deshalb auch schon Gesundheitsdezernentin Diana Stolz angeschrieben. Als „unbefriedigend“ bezeichnete der Politik-Veteran zudem die häufigen Wechsel in der Besetzung des Ärzteteams.

