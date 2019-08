AG Altbergbau Odenwald legte Schiefer frei

Auch Geotope wollen gepflegt sein: Mancher „Aufschluss“, wie Geologen die Orte bezeichnen, die einen Einblick in den Gesteinsuntergrund ermöglichen, wächst nur allzu schnell wieder zu. Manchmal muss daher überflüssiges Grün beseitigt werden, um Besuchern wieder tiefe Einblicke in die Erdgeschichte zu ermöglichen. So geschehen gestern in Lindenfels. Mancher Wanderer, der sich bei sehr wechselhaftem Wetter an die Bismarckwarte bei Lindenfels verirrte, rieb sich verwundert die Augen, als er drei Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Altbergbau Odenwald mit Kellen und Besen bewaffnet auf dem nassen Boden knien sah. Tatsächlich handelte es sich bei diesem Arbeitseinsatz nicht um eine archäologische Grabung, sondern um eine mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmte Pflegemaßnahme am Naturdenkmal „Variskischer Schiefer“.

Die Arbeitsgemeinschaft Altbergbau Odenwald, die sich normalerweise mit der Geschichte und den Überresten des Bergbaus im Odenwald auseinandersetzt und sich daher naturgemäß auch eingehend mit der Geologie und Mineralogie der Region beschäftigt, setzte sich hier mit großem Engagement für den Erhalt und die Pflege des wichtigen Geotops ein.

Hermann Joachim von der Unteren Naturschutzbehörde zeigte sich dann auch begeistert über die Strukturen, die nun im Fels wieder zu erkennen sind. Ein schmales Band von Glimmerschiefer liegt hier am Litzelröder zwischen dem Granit des Schenkenbergs und dem Gabbro im Gebiet „Das Buch“.

1980 war die letzte größere Freilegung erfolgt, inzwischen war der durch den Geo-Naturpark mit einer Tafel ausgestattete Aufschluss fast vollständig zugewachsen.

Im Zuge der Vorbereitung für den Tag des Geotops am 15. September wurde nun nicht nur der Aufschluss wieder freigestellt, es entsteht auch eine aktualisierte, neue Beschilderung, die auf die geologische Besonderheit des Ortes hinweist. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.08.2019