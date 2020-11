Aktion in Lindenfels gegen Gewalt an Frauen

Lindenfels.Der 25. November ist der internationale Gedenk- und Aktionstag gegen Gewalt an Frauen. In vielen Städten und Gemeinden wurden an diesem Tag die Fahne der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes „Frei Leben ohne Gewalt“ gehisst. Gestern zeigte auch Lindenfels im Hof des Rathauses Flagge. Wie wichtig das Thema genommen wird, zeigte, dass Bürgermeister Michael Helbig, Erster Stadtrat Otto Schneider, Stadtverordnetenvorsteher Stefan Ringer und Annemarie Löw vom katholischen Frauenbund dabei waren.

Das Frauenhaus Bergstraße wurde von Renate Tietz vertreten. Die Frauenbeauftragte der Stadt Lindenfels Ingrid Bauer informierte über den diesjährigen Schwerpunkt „Meinherzgehörtmir – gegen Zwangsverheiratung und Frühehen“. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.11.2020