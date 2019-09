Aktionstag zum Klimaschutz in Reichelsheim

Reichelsheim.Anlässlich der entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts der Bundesregierung und vor dem UN-Klimagipfel in New York gibt es am Freitag, 20. September, an vielen Orten Demonstrationen und Aktionen für den Klimaschutz. Auch das Evangelische Dekanat Vorderer Odenwald ruft zur Beteiligung am Klimastreik der Fridays-for-Future-Bewegung auf.

In Reichelsheim gibt es von 11 bis 16 Uhr einen Aktionstag auf dem Parkplatz vor der Reichenbergschule mit Informationsständen und einer Kundgebung. Gegen Mittag stoßen Schüler aus der Georg-August-Zinn-Schule dazu. Schulpfarrer Dieter Keim wird bei der Kundgebung ab 12 Uhr eine Andacht halten. Kirchengemeinden werden mit einem Geläut fünf Minuten vor 12 Uhr die Andacht einläuten.

Unter anderem soll ein Balkon-Kraftwerk für die Eigenversorgung mit Sonnenstrom vorgestellt werden, dazu die Stromerzeugung mit eigener Muskelkraft. Die Berechnung des persönlichen ökologischen Fußabdrucks, wird angeboten, umweltfreundliche Verkehrsmittel werden vorgestellt. Die Reichenbergschule wird auf dem Schulhof Produkte vom Schulacker verkaufen; die Betreuungskinder der Schule keltern Apfelsaft.

„Ziel des Aktionstages ist es, die Regierung mit Nachdruck aufzufordern, dem Klimawandel entgegenzutreten, mit konkreten Maßnahmen, mit aller Kraft und Vernunft“, heißt es in einer Ankündigung.

Der Aktionstag wird unterstützt vom Kreisverband Odenwald des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), vom Generationen-Netz Reichelsheim, von der Kirchenvorstandsvorsitzenden der evangelischen Michaelsgemeinde Reichelsheim Waltraud Frassine, vom Diakonischen Werk Odenwald, der Mary-Anne-Kübel-Stiftung sowie für das Evangelische Dekanat Vorderer Odenwald Michael Vollmer, Vorsitzender der Dekanatssynode, und Joachim Meyer, Dekan. red

