Alla-hopp-Anlage bis Juli geschlossen

Unter-Abtsteinach.Die Spielplätze in der Gemeinde Abtsteinach sind geöffnet, die Alla-hopp-Anlage, die eine Bewegungs- und Begegnungsanlage ist, bleibt aber noch geschlossen. Das hat der Gemeindevorstand festgelegt.

„Als Betreiber der Anlage ist es der Gemeinde nicht möglich, die Einhaltung der vorgeschriebenen Kontaktbeschränkungen zu überwachen sowie die Hygienevorgaben einzuhalten“, teilte Bürgermeisterin Angelika Beckenbach dazu mit. „Wir verfügen nicht über einen Sicherheitsdienst, der das alles kontrollieren kann – das wiederum stellt uns vor Herausforderungen.“

Neue Beratung nach dem 5. Juli

Auf der anderen Seite würden die Hygienevorschriften erhebliche Mehrkosten bedeuten. Sollten sich die Bestimmungen nach dem 5. Juli ändern – solange gilt die derzeitige Verordnung des Landes – wird über die Öffnung neu beraten.

Die Anlagen in Mörlenbach und Hemsbach sind hingegen geöffnet. Die Kommunen sind in diesem Fall nicht an eine einheitliche Vorgabe gebunden. nk

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.06.2020