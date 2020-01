Als Außenseiter auf Platz drei gesprungen

Lindenfels.Beim Regionalentscheid von „Jugend trainiert für Olympia“ war die neu formierte Tischtennis-Schulmannschaft der Martin-Luther-Schule (MLS) Rimbach in der Leistungsklasse der Jahrgänge 2005 bis 2008 am Start. Die von der Schulsportleiterin Susanne Schmid organisierte Mannschaft besteht aus Teilen der Jugendmannschaft des TSV Ellenbach (Elias Trautmann, Jannis Knapp und Loris Ahlheim) und wird von Lucas Sauer vom SV Fürth und Spielern der Jugend des TSV Lindenfels – Karl Kindinger und Leon Meier – komplettiert.

Ihrer Außenseiterrolle bewusst, trafen die 12- und 13-Jährigen im ersten Spiel auf die Mannschaft der Nikolas-August-Otto-Schule aus Bad Schwalbach. Hier gelang eine Überraschung, da sich die Schüler der MLS gegen die wesentlich ältere Mannschaft am Ende hochverdient mit 5:3 durchsetzen konnte. Bereits hier zahlte sich die von Betreuer Gerd Ahlheim vom SV Fürth vorgenommene, taktische Doppelstellung aus, denn neben dem Sieg von Trautmann/Knapp entschieden auch Kindinger/Meier ihr umkämpftes Doppel knapp für sich.

Viel Teamgeist

Einen ungefährdeten Sieg zum Zwischenstand von 3:0 steuerte Ahlheim bei. Die knappe Niederlage von Sauer egalisierte Trautmann, worauf Knapp und Kindinger ihr Spiel ohne Satzgewinn abgeben mussten. So blieb es Meier vorbehalten, den entscheidenden Punkt zum 5:3-Auftaktsieg beizusteuern.

Nach einer kurzen Pause wurde die Mannschaft erneut an die Tische gerufen, als Gegner hatte sich die Vertretung des Ludwig-Georgs-Gymnasiums aus Darmstadt qualifiziert. Erneut wurden beide Eingangsdoppel gewonnen, allerdings verlor Ahlheim sein Spiel denkbar knapp. Im Gegenzug steuerte Sauer einen Punktgewinn bei. Trautmann gelang durch seinen Sieg der Zwischenstand von 4:1, jedoch gingen anschließend alle folgenden Spiele verloren, zum Teil mit lediglich zwei Punkten Unterschied, so dass der Traum von der Qualifikation für den Landesentscheid geplatzt war.

Trotz der Niederlage trat die Mannschaft zum Spiel um Platz drei gegen das Taunusstein-Gymnasium erneut hoch motiviert und konzentriert an, wie bereits zuvor punktete das Doppel Trautmann/Knapp. Kindinger/Meier jedoch konnten ihr Spiel nicht für sich entscheiden. Das hintere Paar steuerte wie zuvor einem Sieg und eine Niederlage bei, dem Spielverlust von Sauer ließ Ahlheim einen deutlichen Sieg folgen.

Punktegarant Trautmann spielte auch sein letztes Einzel sehr konzentriert und kam zu einem Sieg ohne Satzverlust, und auch bei Knapp platzte der Knoten, er gewann sein Spiel in ebenso klarer Manier. Kindinger musste sich seinem Gegenüber beugen, so dass es an Meier lag, den entscheidenden Punkt für die MLS zu erzielen. Den ersten Satz verlor er in der Verlängerung, fand dann aber besser in sein Spiel.

Am Nebentisch hatten bereits Ahlheim/Sauer das Schlussdoppel für sich entschieden, ob dieser positiven Nachricht spielte Meier nun befreit auf und lies seinem Gegner keine Chance mehr, so dass nicht nur der 5:3-Sieg, sondern auch ein toller dritter Platz beim Regionalentscheid der Leistungsklasse Tischtennis für die Martin-Luther-Schule errungen wurde. „Ein schöner Beleg sowohl für den Teamgeist als auch für die gute Jugendarbeit in den Vereinen der beteiligten Spieler, wo die Basis für diesen Erfolg gelegt wurde“, schreibt die MLS dazu. red

