Alte Messegesänge neu präsentiert

Lindenfels.Das Konzert „Missa and More“ vom Ökumenischen Kirchenchor in der evangelischen Kirche in Lindenfels war sehr gut besucht. Seit drei Jahren wird der Chor bereits von Andreas Demmel aus Michelstadt geleitet. Demmel hat den 20 Sängern im Alter zwischen 40 und 80 Jahren ein neues Stimmkleid gegeben.

Zum Auftakt sang der Chor „Missa for You(th)“ von Tjark Baumann, einem jungen Komponisten

...